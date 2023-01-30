إصابة بائع متجول بـ3 طعنات نافذة فى محاولة فاشلة لإنهاء حياته

شهدت محافظة بورسعيد، قبل قليل، حادث إصابة بائع متجول بـ3 طعنات نافذة، وذلك في محاولة فاشلة لإنهاء حياته.

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض بائع متجول مُسن للإصابة بطعنات، وتعرضه لإصابة خطيرة ونزيف، وعلي الفور جري الدفع بسيارة وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

ووصل مستشفى السلام السيد علي عوض عبد الرحيم، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ويعمل بائع متجول، ومصاب بـ3 طعنات نافذة بالبطن، إلا أن الأطباء بعد توقيع الكشف الطبي أكدوا أن حالته العامة مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية، أن البائع المتجول السيد علي عوض عبد الرحيم، ويبلغ من العمر 64 عامًا، أقدم علي إنهاء حياته عن طريق طعن نفسه بـ 3 طعنات نافذة، وذلك في شارع التمساح و الرشيد نطاق حي الشرق.

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.