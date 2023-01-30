الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تفتتح معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة فى الزرقا

محافظ دمياط تفتتح
محافظ دمياط تفتتح معرض أهلا رمضان

افتتحت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وسط إقبال كبير من المواطنين، معرض السلع الأساسية "أهلا رمضان" بمدينة الزرقا، وذلك ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بجميع مدن المحافظة للاستعداد للشهر الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق.

وجاء جاء الافتتاح بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظ دمياط  المعرض الذى جاء على مساحة 300 متر، وذلك بمبادرة من تجار المدينة، حيث تضمن جميع السلع الغذائية والفواكه والخضروات والأسماك واللحوم والمجمدات والمخبوزات، فضلاً عن وجود قسمين للملابس والأدوات المنزلية، واطمأنت على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ  لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تم افتتاح معرض بمدن دمياط وكفر سعد والروضة والزرقا، ويجرى إنشاء معارض أخرى بباقى المدن لتوفير السلع وتخفيف العبء عن المواطنين بكافة المناطق، كما أشادت بجهود تجار المدينة فى المشاركة بتلك المبادرة لتحقيق التعاون مع أجهزة المحافظة فى تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة تلك المعارض لتأتى بالتوازى مع الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أثناء افتتاحها معرض أهلا رمضان في الزرقا توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وإعلان الأسعار وأن تكون الأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية مراعاة للأهالي والمواطنين في محافظة دمياط من أجل رفع العبء عنهم.

محافظ دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط دمياط إدارة مرور دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

النيابة تتحفظ على جثمان أربعينية عثر على جثتها مخنوقة فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟