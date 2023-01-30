محافظ دمياط تفتتح معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة فى الزرقا

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وسط إقبال كبير من المواطنين، معرض السلع الأساسية "أهلا رمضان" بمدينة الزرقا، وذلك ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بجميع مدن المحافظة للاستعداد للشهر الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق.

وجاء جاء الافتتاح بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظ دمياط المعرض الذى جاء على مساحة 300 متر، وذلك بمبادرة من تجار المدينة، حيث تضمن جميع السلع الغذائية والفواكه والخضروات والأسماك واللحوم والمجمدات والمخبوزات، فضلاً عن وجود قسمين للملابس والأدوات المنزلية، واطمأنت على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تم افتتاح معرض بمدن دمياط وكفر سعد والروضة والزرقا، ويجرى إنشاء معارض أخرى بباقى المدن لتوفير السلع وتخفيف العبء عن المواطنين بكافة المناطق، كما أشادت بجهود تجار المدينة فى المشاركة بتلك المبادرة لتحقيق التعاون مع أجهزة المحافظة فى تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة تلك المعارض لتأتى بالتوازى مع الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أثناء افتتاحها معرض أهلا رمضان في الزرقا توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وإعلان الأسعار وأن تكون الأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية مراعاة للأهالي والمواطنين في محافظة دمياط من أجل رفع العبء عنهم.