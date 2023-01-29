رد قوى من رئيس وفاق سطيف على مرتضى منصور بعد انتقال قندوسى للأهلى

رد عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد انتقال أحمد قندوسي إلى الأهلي.

وكان قندوسي قد انضم إلى الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف في فترة الانتقالات الشتوية بعد تعثر مفاوضات الزمالك مع النادي الجزائري لضم اللاعب.

وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك في فيديو مصور أمس، السبت، ليتهم رئيس وفاق سطيف بأنه كان يرغب في الحصول على عمولة وأن هناك تسجيلًا صوتيًا بل وصفه بالسمسار.

وقال سرار في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف " فيما يخص انتقال أحمد قندوسي للنادي الأهلي فقد تم شرح تلك الصفقة بالتفاصيل بشكل كاف وواف من قبل مدير عام النادي".

فيما يخص رد فعل مرتضى منصور، أوضح "بالنسبة لي أنا معتاد على الانتقادات، بالتالي لا أشعر بأي حرج من تصريحاته".

وأضاف ساخرًا "الأمر الهام بالنسبة لي هو كون أحمد قندوسي انضم للنادي الأهلي المصري، رئيس الزمالك رجل كبير فوق الـ80 عامًا، أتمنى أن يُخصص لنا مواعظ في موضوعات أخرى قد تُفيدنا للنجاة من نار جهنم".

وواصل حديثه "من الأفضل لمرتضى أن يُفيدنا بفضل عيشه في أم الدنيا التي لديها تاريخ ديني، بمواعيظ دينية تُساعدنا على التوبة".

وأكمل "كرة القدم مجرد لعبة، لديكم ندية مع الأهلي وأنا صراحةً أحترم الزمالك لكن إذا اخترت بين الأهلي والزمالك سأختار الأهلي الذي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وسوف تزداد جماهيره في الجزائر كما أنني أهلاوي".

وأردف "أتمنى استغلال علاقتنا الجيدة مع الأهلي من خلال دعوته لخوض مباراة ودية في ذكرى تأسيس النادي، نحن نرحل وياتي غيرنا والمهم هي العلاقة الجيدة".

وأتم "علاقتنا قوية مع الأهلي ليس لمصلحة شخصية على الإطلاق، وأتمني التوفيق لنا للجميع، وننسى انتقال قندوسي للأهلي وننسى مرتضى منصور ونفكر في المستقبل".