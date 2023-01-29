بابافاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى لمواجهة فريقه السابق المحلة فى الدورى

اختار بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة فريقه السابق ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الاثنين ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساء.



وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو.

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمد بسيوني _ أحمد سعيد _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ موسى دياوارا.

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

وتشهد القائمة استمرار غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء ورزاق سيسيه للتأهيل ما بعد الإصابة.

ويسعى بابافاسيليو لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز مع فريق البنك الأهلي في أول قيادة فنية للمدرب الجديد مع الفريق وضد فريقه السابق غزل المحلة .

ويعاني البنك الأهلي بشدة هذا الموسم ودخل ضمن الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم نتيجة التغيرات الكثيرة في الأجهزة الفنية للبنك هذا الموسم.