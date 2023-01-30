الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 يناير 2023 للمستهلك فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أبرز ما يشغل المواطن المصري حاليًا، خاصة عقب ارتفاع الأسعار الجنونية لكافة السلع الغذائية؛ بسبب ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة منذ شهر أكتوبر الماضي.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 يناير 2023

يستعرض «الدستور» للقراء أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في الأسواق المصرية من خلال مزارع تربية الدواجن محلات بيع الطيور وهي كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار بـ61 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية بـ66 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار بـ67 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية بـ76 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار بـ59 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية بـ63 جنيهًا بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار بـ59 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية ب62 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار بـ150 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية بـ155 جنيهًا بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار الأسماك اليوم 29 يناير 2023 للمستهلك في الأسواق

سعر كيلو البط المستوردة في المزارع للتجار بـ60 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية بـ66 جنيهًا بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سعر كيلو الفراخ الأحمر في المزارع للتجار بـ61 جنيهًا، ويصل للمواطنين في الأسواق المصرية بـ66 جنيهًا بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين

سعر كيلو الفراخ البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين بـ170 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين بـ75 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين بـ59 جنيهًا.

سعر كيلو الهياكل في الأسواق المصرية للمستهلكين بـ35 جنيهًا.

سعر كيلو الصدور بالعظم في الأسواق المصرية للمستهلكين ب75 جنيهًا.

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سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 90 جنيهًا و في المحلات 95 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 95 جنيهًا و في المحلات 97 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي في المزرعة 100 جنيه و في المحلات 105 جنيهات.

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