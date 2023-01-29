الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد إعارته من الأهلى.. مصطفى سعد ميسى رجل مباراة سموحة وإنبى

مصطفى سعد ميسي
مصطفى سعد ميسي

توج مصطفى سعد ميسي، لاعب الأهلي المُعار حديثًا إلى سموحة، بجائزة رجل مباراة سموحة وإنبي التي جمعت الفريقين اليوم.

وشارك اللاعب لأول مرة بعد ساعات من انتقاله إلى صفوف الفريق السكندري.

وفاز سموحة على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 28 بعد كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح سموحة لتصل إلى حسين فيصل الذي راوغ المدافع وأرسل عرضية من يسار المنطقة ليسدد محمود شبانة رأسية متقنة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني من تمريرة من حسين فيصل إلى حسام حسن الذي أرسل تمريرة عرضية إلى أحمد مصطفى الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ورفع سموحة رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر واحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.
 

مصطفى سعد ميسي الاهلى سموحة انبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

«أمن الإسماعيلية» يبحث عن لغز العثور على جثة فتاة بحى الفروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟