بعد إعارته من الأهلى.. مصطفى سعد ميسى رجل مباراة سموحة وإنبى

توج مصطفى سعد ميسي، لاعب الأهلي المُعار حديثًا إلى سموحة، بجائزة رجل مباراة سموحة وإنبي التي جمعت الفريقين اليوم.

وشارك اللاعب لأول مرة بعد ساعات من انتقاله إلى صفوف الفريق السكندري.

وفاز سموحة على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 28 بعد كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح سموحة لتصل إلى حسين فيصل الذي راوغ المدافع وأرسل عرضية من يسار المنطقة ليسدد محمود شبانة رأسية متقنة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني من تمريرة من حسين فيصل إلى حسام حسن الذي أرسل تمريرة عرضية إلى أحمد مصطفى الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ورفع سموحة رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر واحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

