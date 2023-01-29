انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول ببرامج التعلم المدمج بجامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، انتظام سير امتحانات منتصف العام الدراسي 2022/2023 للدراسين بمركز التعلم المدمج بالجامعة، والتي بدأت فعالياتها، أمس السبت، الثامن والعشرين من يناير، وتستمر حتى 11 فبراير القادم، والتي يؤديها الدارسون ببرامج البكالوريوس المهني في التجارة والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، تكنولوجيا التعليم الرقمي، وبرنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، والليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية، موجهاً إلي توفير مركز التعلم المدمج كافة الأجواء الملائمة، وسبل الراحة للدارسين لأداء امتحاناتهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات بشكل مناسب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعلم المدمج، أن المركز بصدد إطلاق برنامجين جديدين تمنح الدراسين درجة الليسانس المهني في "الاجتماع وتنمية الموارد البشرية"، والبكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية؛ لينضما إلى سلسلة البرامج المُتاحة للدارسين الراغبين في التعلم عن بعد ببرامج التعلم المدمج.

الجدير بالذكر، أن جامعة المنيا قد أعلنت على ضوابط العملية الإمتحانية بكلياتها وداخل مركز التعلم المدمج، والتي حرصت خلالها على التشديد على الطلاب والدارسين بالحضور قبل موعد انعقاد الامتحان بوقت كافي، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو ساعات اليد الذكية، أو أية أدوات تخص المادة.

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