الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لسلامة التصرفات المائية..

تطوير النيل تزيل 79611 تعديا على النيل ضمن الحملة القومية

حملات إزالة موسعة
حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل

أكدت وزارة الموارد المائية والري، مواصلة قطاع تطوير وحماية نهر النيل و الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات مصر، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف ضمن الموجة العشرين، بالتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة المحلية، بهدف الحفاظ على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها.


إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم

حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل 

كما تستهدف الحملة القومية لاسترداد الأراضي،  إزالة كافة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين، إضافة إلى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم للمخالفين.

يأتى ذلك فيما نفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ  6 إزالة في نطاق محافظة قنا، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل  79611 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة عام 2015، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية.

الحفاظ على الموارد المائية والحد من المخالفات

حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل 


من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إستمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه، بهدف الحفاظ على الموارد المائية والحد من المخالفات مستقبلاً على النهر.


ولفت رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لـ"الدستور"، إلى أهمية مواصلة العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التعديات واستعادة القطاع المائى، وذلك بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات زراعية واقتصادية، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل والمتابعة المستمرة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

إزالة كافة التعديات البيئة والمسطحات البيئة والمسطحات المائية الترع والمصارف التعديات على نهر النيل المخالفات والتعديات المسطحات المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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