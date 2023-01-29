الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة بني سويف: نعمل لخدمة المرضى من خلال فريق عمل متكامل

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

وجه رئيس جامعة بني سويف منصور حسن بضرورة توفير كافة التسهيلات لهيئة التمريض وفتح باب النقل لهم من المستشفى إلى أقرب مكان لمحل إقامتهم حسب رغبتهم بعد موافقة رئيس القسم، وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل، من حرص الجامعة على لم الشمل للأسرة وتحسين ظروفهم المعيشية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.


جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد بعدد من أطباء مستشفيات جامعة بني سويف والعاملين وهيئة التمريض، وذلك على هامش جولاته اليومية والتي تشمل كافة المنشآت لمتابعة سير العمل بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام بشري مدير مستشفيات جامعة بني سويف.


وأعرب رئيس الجامعة عن شكره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وهيئة التمريض على ما يبذلونه من خدمات للمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، مؤكداً أننا نعمل من خلال فريق عمل متكامل لخدمة المرضى وتوفير كل ما يحتاجه في سهولة ويسر، كما استمع رئيس الجامعة لآراء ومقترحات الحاضرين موجهاً بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.

جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف منصور حسن يئة التمريض أطباء مستشفيات جامعة بني سويف عميد كلية الطب البشري

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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