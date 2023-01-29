الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نائبة التنسيقية» تتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين حول وضع إجراءات ضد ارتفاع الأسعار

النائبة نشوي الشريف
النائبة نشوي الشريف

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين حول وضع إجراءات ضد ارتفاع الأسعار.

وقالت الشريف في طلب الإحاطة، إن الحكومة تحاول وضع إجراءات ضد ارتفاع الأسعار وقامت بتنظيم حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على من يقوم برفع الأسعار.

وأضافت أنه مع كل هذه الإجراءات لم تنجح في الحد من التفاوت الكبير في الأسعار وضبط الأسواق وما يوجد في السوق حاليًا يعود إلى سياسة الاحتكار وعدم ضبط الأسعار، مشددة على ضرورة وضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء.

وكانت وافقت لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مركز استكشافي للعلوم و التكنولوجيا على مستوى عالمي بمصر.

واستعرضت النائبة انه من المؤكد أن المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا تهتم بدعم وتنمية قدرات الطلاب المبدعين، من خلال إتاحة مصادر معرفية ومهارية لهم.

وأشارت النائبة نشوى الشريف إلى أن هذا يجعل وجوده مهم بل وممتع لدى الطالب، وقد يكون لدينا عدد من المراكز الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم ولكن لا يوجد مركز استكشافي كبير على مستوى دولي في مصر. 

وتابعت نشوى الشريف أن اقتراح عمل مركز استكشافي على مستوى عالمي جاء لأن للمراكز الاستكشافية زائرين يتمتعون بالثقافات التي يحصلون عليها منه.

وانتهت اللجنة بالموافقة على إنشاء مركز استكشافي للعلوم والتكنولوجيا على مستوى عالمي.

النائبة نشوي الشريف مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة وزير التموين ارتفاع الأسعار

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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