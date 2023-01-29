وكيل أول مجلس النواب يلتقى رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية فى بوركينافاسو

التقى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد، برئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو بحضور الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 26 - 30 يناير 2023.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية- البوركينية على كل الأصعدة والمستويات، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للأشقاء في دولة بوركينا فاسو، ومشددًا على ضرورة استثمار الروابط التاريخية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة على الصعيد البرلماني.

من جهته، ثمن رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في دولة بوركينا فاسو العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا على حرص دولة بوركينا فاسو على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا توسيع أطر العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة على صعيد قضايا الغذاء.

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وتستهدف الاتفاقية دعم خطط التنمية والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويعمل بنك التنمية الجديد على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات، وتأسس البنك في عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% وهو ما يعادل 10 مليارات دولار من قبل تجمع البريكس الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ويتخذ من مدينة شنجهاي الصينية مقرًا رئيسيًا له.