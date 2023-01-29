الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الكتاب بـ10 جنيهات.. تخفيضات هائلة في جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تخفيضات هائلة على أسعار الكتب، حيث وصل سعر الروايات والكتب التاريخية 10 جنيهات، وكتب القانون 20 جنيها.

IMG-20230129-WA0129

وكان الإقبال كبير جداً على جناح سور الأزبكية من قبل الزائرين، خاصة فئة الشباب والأطفال، وبدأ الزائرين بشراء الكتب المتنوعة، حيث إن جناح سور الأزبكية يضم مجموعة كبيرة من الكتب والروايات في مختلف المجالات.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

IMG-20230129-WA0127

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

IMG-20230129-WA0124

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

10 اصدارات في معرض الكتاب اجنحة معرض الكتاب 2023 فعاليات معرض الكتاب 2023 سور الأزبكية جناح سور الأزبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بلينكن: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن لها تبعات مهمة بالنسبة لأمريكا

الزمالك يفاوض نجم الجيش الملكي المغربي لضمه في يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة حسين فهمي بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع