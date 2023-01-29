محافظ أسوان يشدد للإسراع بزراعة 125 ألف شجرة

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الجهات المسئولة بالإسراع بزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة تضم 12 صنفا من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء، والتى تم تسلمها طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى لتوريد 3,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة.

جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية

وأشار إلى أن زراعة هذه الأشجار يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس وكليات الجامعة، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوى للمدن لزيادة فرص الظل فى أماكن انتظار وسائل النقل، وخاصة فى ظل الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنون، بالإضافة إلى استخدامها كمصدات للرمال، ولترطيب الأجواء.

وأكد ضرورة تنفيذ خطة التوزيع والزراعة داخل القرى والمدن من خلال اللجنة المشكلة بإشراف من اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن، علاوة على المديريات الخدمية.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى إشارة البدء لتوزيع وزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة لفاكهة الجوافة والليمون والبرتقال واليوسفى والزيتون والرمان من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء.

جاء ذلك أثناء توريد وزارة الإنتاج الحربى قافلة الأشجار والممولة من وزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام، والعميد محمد السيسى، مندوب وزارة الدولة للإنتاج الحربى، والمهندسة أسماء محمود، مدير عام البيئة بالمحافظة، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن.

وجاء ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقد وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوضع خطة عامة لتوزيع هذه الأشجار فى الطرق السريعة، والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية لزيادة فرص الظل فى أماكن انتظار وسائل النقل، وخاصة فى ظل الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنون، بالإضافة إلى استخدامها كمصدات للرمال.

ولفت إلى أهمية توزيع هذه الأشجار المثمرة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، علاوة على الحدائق والمتنزهات العامة، بما يسهم في زيادة نسبة المسطحات الخضراء التى تتميز بها مدن المحافظة.

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