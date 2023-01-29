الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يبدأ تصوير فيلمه الجديد «تاج»

تامر حسنى
تامر حسنى

يبدأ الفنان تامر حسنى، تصوير فيلمه السينمائي الجديد "تاج"، اليوم الأحد، داخل أحد اللوكيشينات بمدينة الإنتاج الإعلامى، الذى يتعاون فيه مع المخرجة سارة وفيق، ويعد العمل هو ثانى تعاون يجمع بينهم، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات.

أبطال فيلم تاج

ويشارك الفنان تامر حسني في بطولة الفيلم الفنانة مى عمر وماجد الكدواني، وسوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم.

ويظهر العديد من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

أخر أعمال تامر حسني

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر السينمائية فيلم "بحبك"، والذى شهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية، وهو من تأليفه وبطولته، وشارك في بطولته "هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر.

وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

سارة وفيق تامر حسني تاج اللوكيشينات مش أنا مي عمر ماجد الكدواني

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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