تستحقين سعادة العالم.. هنادى مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها

يحل اليوم ذكري ميلاد والدة الفانة هنادي مهنا وزوجة الموسيقار هاني مهنا، واحتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدتها من خلال صورة جمعتهما، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين.

هنادي مهنا تحتفي بعيد ميلا والدتها

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها برفقه والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت مهنا على الصورة: “عيد ميلاد سعيد، أنا لا شيء بدونك، لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل ما فعلته وتفعلينه من أجلي”.

واستردت هنادي: "فأنا محظوظة جدًا لوجودك، فأنت تستحقين سعادة العالم.. أنا أحبك من كل قلبي".