الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تستحقين سعادة العالم.. هنادى مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها

هنادي مهنا
هنادي مهنا

يحل اليوم ذكري ميلاد والدة الفانة هنادي مهنا وزوجة الموسيقار هاني مهنا، واحتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدتها من خلال صورة جمعتهما، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين.

هنادي مهنا تحتفي بعيد ميلا والدتها

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها برفقه والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام".

هنادى مهنا تحتفل بعيد الأم بجلسة تصوير تجمعها مع والدتها - اليوم السابع

وكتبت مهنا على الصورة: “عيد ميلاد سعيد، أنا لا شيء بدونك، لا يمكنني أبدًا أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل ما فعلته وتفعلينه من أجلي”.

بالصور.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدتها الفرنسية بحضور والدها هاني مهنا

واستردت هنادي: "فأنا محظوظة جدًا لوجودك، فأنت تستحقين سعادة العالم.. أنا أحبك من كل قلبي".

الفانة هنادي هاني مهنا انستجرام عيد ميلادها الموسيقار هاني مهنا الجمهور

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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