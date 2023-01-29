الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 7 مخالفات بناء ببني مزار في المنيا

إزالة وإيقاف تعديات
إزالة وإيقاف تعديات ومخالفات بناء بقري بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف دون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ أسفرت عن رصد وإزالة 7 حالات تعدي ومخالفات بناء وقامت بإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت الجهود المبذولة في أعمال إزالة التعديات، حيث قام شريف سمير نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية بقرية بني صامت وإدارة الإزالات والإشغالات بالمركز بفك شدة خشبية لدور أول بشارع المغسلة بجانب إزالة حالة بناء مخالف على أرض زراعية على مساحة ٩ أسهم.

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وأضاف أن الوحدة المحلية بقرية بني علي قامت بتنفيذ 4 حالات إزالة الأولى بقرية السنارية أرض تعاون زراعي على مساحة قيراط والثانية بقرية أم الساس على مساحة نصف قيراط والاثنين عبارة عن حفر أساسات والشروع في البناء والحالتين الثالثة والرابعة بقرية أبشاق وتم تسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية بقرية القيس تمكنت من أيقاف حالة تعدى على أرض زراعية في المهد بقرية القيس وفك الشدة الخشبية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكد رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى ويتم التعامل معها على الفور وإزالتها، مشيرا إلى استمرار حملات التصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

إزالة وإيقاف تعديات ومخالفات بناء مركز بني مزار بالمنيا قري مركز بني مزار شريف سمير نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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