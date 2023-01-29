حسين هريدي يكشف دور مكاتب الاستشارات الدولية في تعزيز الاستثمارات الخارجية

تحدث السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دور مكاتب الاستشارات الدولية في تعزيز الاستثمارات الخارجية في مصر.

وأكد «هريدي» خلال حواره على القناة الأولى الفضائية المصرية، أن دور مكاتب الاستشارات الدولية هو متابعة التطورات جميعها التي تحدث في السياسة الدولية والدول الجاذبة للاستثمارات، وتعد مصر من الدول على مر العقود الماضية جاءت باستثمارات أجنبية مباشرة كثيرة.

وأوضح أن هناك رئيس مكتب استشارات قال أثناء زيارته للقاهرة “مصر قصة لها رواية وننتظر من المصريين أن يسردوها في الخارج”، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبرى للقاءات الرئيس السيسي مع رجال الأعمال والغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال في الخارج.

وأضاف أنه يجب متابعتها بصفة مستمرة من جانب الجهات التنفيذية والحكومية في مصر، والأهم التواصل المستمر مع مكاتب الاستشارات الدولية الكبرى التي تعد دراسات عن مصر في هذه الفترة ليس اليوم فقط ولكن قبل وبعد سنوات طويلة فائتة ومقبلة، حيث تلجأ الشركات الكبرى التي تريد الاستثمار في مصر إلى مكاتب الاستشارات الدولية والشركات متعددة الجنسية التي لها وجود في مصر ثم ستراقب وتتابع عمل القطاع الخاص في مصر.

واختتم أن مساعد وزير الخارجية الأسبق، يجب عمل تنسيق بين الأجهزة الحكومية واتحاد الصناعات المصري، حيث إن مصر تمتلك "الهيكل" النية التحتية الأساسية التي من الممكن أن تسهم على نحو إيجابي في جذب الشركات الكبرى المصرية للبحث عن الاستثمار في الخارج والعكس.



