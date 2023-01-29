يبحث كثير من طلاب الأزهر وأولياء الأمور على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023، من أجل الحصول على نتائج الطلاب التي توفرها بوابة الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس فقط لجميع الصفوف الدراسية سواء الإعدادية أو الثانوية.

ينتظر كثير من طلاب الأزهر الشريف نتائج الامتحانات التي توفرها بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، فما على الطالب سوى الدخول إلى رابط موقع بوابة الأزهر الشريف وكتابة رقم الجلوس.

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بوابة الازهر.. رابط الحصول على النتيجة

ويتم الحصول على نتيجة الأزهر الشريف 2023 من خلال رقم الجلوس بشكل إلكتروني عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023، ومن خلال رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 https://www.azhar.eg/splash.html

وتتيح بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 الحصول على النتيحة إلكترونيًا منها نتيجة الإعدادية والثانوية العامة للفصل الدراسي الأول 2023 من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023، وذلك فور الإعلان عن نتائج مرحلة الشهادة الإعدادية عقب التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب ومراجعة أوراق الامتحان واعتمادها من مشيخة الأزهر.

وخلال العام الدراسي الحالي أدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان القرآن الكريم والذي درجته في الامتحان التحريري ستكون من 37.5 و12.5 فى الامتحان الشفوي. يذكر أن امتحانات الأزهر تختلف في نظامها عن امتحانات المدارس الأخرى لوزارة التربية والتعليم.