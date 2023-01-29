الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالقاهرة 2023 بالرقم القومي

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

ينتظر طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء أمورهم في محافظة القاهرة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022/2023، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لهم الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالقاهرة..  بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف  الثاني الإعدادي  الفصل الدراسي الأول من خلال الرقم القومي للطالب عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

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ويمكن الحصول على نتيجة  الثاني الإعدادي  الفصل الدراسي الأول من خلال الدخول على رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للعام الدراسي 2022/2023 من خلال الرابط التالي، من هنا. 

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

  1. الدخول عبر الرابط التالي 
  2. تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب
  3. اختيار الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية
  4. الضغط على أيقونة الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة
  5. بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على أيقونة استلام النتيجة

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جدول إعلان نتيجة صفوف النقل بالجيزة 

ومن ناحية أخرى، أعلنت كشفت التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة لصفوف النقل من رابعة ابتدائي حتى ثانية ثانوي حيث يتم تقسيم أيام ظهور النتيجة على مراحل مجدولة.

وأوضحت المديرية أن جدول النتائج هدفه عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة، فقد تم توحيد إعلان النتائج وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة وفي نفس الوقت.

تبدأ اليوم.. نتائج امتحانات سنوات النقل في محافظة الجيزة

وجاء جدول إعلان نتيجة جميع صفوف النقل بالجيزة بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023 وحتى يوم الاثنين 6 فبراير 2023 على النحو التالي:

1- الأحد 29 يناير 2023 (الصف الرابع الابتدائي - الصف الأول الإعدادي).

 

2- الإثنين 30 يناير 2023 (الصف الخامس الابتدائي - الصف الثاني الإعدادي).

 

3- الثلاثاء 31 يناير 2023 (الصف السادس الابتدائي).

 

4- الأحد 5 فبراير 2023 (نتيجة الصف الأول الثانوي).

 

5- الإثنين 6 فبراير 2023 (نتيجة الصف الثاني الثانوي).

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات وعلى مستوى المدارس والإدارات التعليمية، الخميس 26 يناير 2023 بشكل رسمي، بالنسبة لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، لتبدأ فترة بداية ونهاية إجازة نصف العام وإعلان النتائج.

مدة إجازة نصف العام 2023

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2022/2023 بشكل رسمي اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين على أن تنتهي بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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