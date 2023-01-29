الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: مصر أول دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا

زيارة الرئيس عبد
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا تاريخية كما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأرميني، خاصة أنها تعكس قوة وحيوية ومكانة العلاقات المصرية الأرمينية، وهي علاقات لديها أسس قوية ترسخت رسميًا منذ عام 1992.

وأضاف «سيد» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أنه بعد استقلال أرمينيا كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تقيم علاقات دبلوماسية معها، وهذه العلاقات ترسخت قبلها أيضًا بعقود أو قرون مع التشابك الشعبي بين الشعبين المصري والأرميني، والجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في مصر، حيث كانت دائمًا جسرًا للتواصل والحوار، وبالتالي هما ليس غرباء عن بعضهما البعض.

أرمينيا اقتصاد مهم ناشئ

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني يعكس أمرين، هما القوة والتاريخ بين البلدين، والمتانة في العلاقات، ويعكس أيضًا الرغبة في تطوير هذه العلاقات في المستقبل لصالح شعب البلدين، خاصة في ظل المزايا التي يقدمها كل منهما للآخر.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن أرمينيا اقتصاد مهم ناشئ، وتحول من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر، خاصة أن لديها تجربة تنموية، ولديها مزايا نسبية في مجال الأمن الغذائي والزراعة والتجارة والمعادن والطاقة وغيرها.

خبير الشرق الاوسط وافريقيا تقيم علاقات دبلوماسية أرمينيا دولة اول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«التأمينات الاجتماعية» تنهى استعداداتها لصرف معاشات فبراير

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

افندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة «طه حسين أديبًا»

فُسحة عائلية فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع