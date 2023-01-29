خبير: مصر أول دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا تاريخية كما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأرميني، خاصة أنها تعكس قوة وحيوية ومكانة العلاقات المصرية الأرمينية، وهي علاقات لديها أسس قوية ترسخت رسميًا منذ عام 1992.

وأضاف «سيد» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أنه بعد استقلال أرمينيا كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تقيم علاقات دبلوماسية معها، وهذه العلاقات ترسخت قبلها أيضًا بعقود أو قرون مع التشابك الشعبي بين الشعبين المصري والأرميني، والجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في مصر، حيث كانت دائمًا جسرًا للتواصل والحوار، وبالتالي هما ليس غرباء عن بعضهما البعض.

أرمينيا اقتصاد مهم ناشئ

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني يعكس أمرين، هما القوة والتاريخ بين البلدين، والمتانة في العلاقات، ويعكس أيضًا الرغبة في تطوير هذه العلاقات في المستقبل لصالح شعب البلدين، خاصة في ظل المزايا التي يقدمها كل منهما للآخر.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن أرمينيا اقتصاد مهم ناشئ، وتحول من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر، خاصة أن لديها تجربة تنموية، ولديها مزايا نسبية في مجال الأمن الغذائي والزراعة والتجارة والمعادن والطاقة وغيرها.