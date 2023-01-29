محافظ كفرالشيخ: زيادة أسرّة العناية المركزة وتوريد أجهزة حديثة للمستشفيات

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة، وتقديم الخدمات الطبية المتعددة للمرضى، وتسعى الدولة جاهدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتدعيم المستشفيات بالأجهزة الطبية، إضافة لزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، خاصة العنايات، وإنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، وتشغيل الفترة المسائية.

- إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى فوه المركزي بسعة 13 سريرًا بالتعاون مع المجتمع المدني، وإعادة تشغيل حضانة مستشفى سيدى غازى بسعة 12 حضانة، وافتتاح الحضان بمستشفى فوه المركزي بسعة 30 حضانة بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما قدم قسم السموم الخدمة الطبية لمصابي التسمم بجميع مستشفيات محافظة كفرالشيخ منذ بدء تفعيل إدارة السموم داخل المحافظة وحتى نهاية عام 2022، وبلغ عددهم 8062 حالة تسمم استقبلتها جميع مستشفيات مديرية الصحة بكفرالشيخ.

- رفع كفاءة مستشفى الصدر وحميات مطوبس

وأكد المحافظ أيضًا أنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات مطوبس بسعة 27 سريرًا داخليًا و7 أسرة عناية مركز، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات كفرالشيخ، بسعة 25 سريرًا داخليًا و25 أسرة عناية مركزة، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات دسوق بسعة 24 سريرًا داخليًا و6 أسرة عناية مركزة.

وأوضح المحافظ أنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات كفرالشيخ العام، ودسوق العام، وسيدى سالم المركزى، بالتعاون مع الرعاية الأساسية لتشغيل العيادات التخصصية وعيادات الطوارئ لـ11 وحدة، والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة كفرالشيخ.

كما كشف المحافظ عن تسليم موقع مستشفى مطوبس المركزى ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، والانتهاء من الجزء الإنشائي لمبنى خدمات أمراض القلب بمستشفى دسوق العام، بالتعاون مع المجتمع المدني ليخدم القطاع الغربي بالمحافظة، وتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات والتعقيم بمستشفى فوه المركزى، المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى وبى لمرضى التدخلات الجراحية وداخلى كورونا تم الكشف عن 4000 مريض خلال عام.

- تجهيز بنك دم بمستشفى كفرالشيخ العام

تمت الموافقة والعمل على تجهيز بنك دم مستشفى كفرالشيخ العام من بنك دم تخزيني إلى بنك دم تجميعي، والمتبرع الإلكترونى هو تطبيق إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات القادرين على التبرع، مما يسهل عملية التبرع وزيادة نسبة المتبرعين لأكثر من 10%، مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة، وحملات منظمة مع المجتمع المدني والمؤسسات سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية وغيرها، وذلك لتوفير الدم ومشتقاته لمرضى الحوادث والطوارئ ومرضى الغسيل الكلوي وأمراض الدم المختلفة.

- إدارة الأشعة

تم توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية 16 مقطعًا بمستشفى فوه المركزي، وتوريد وتشغيل وتركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 مقطعًا إلى مستشفى برج البرلس المركزي، كما تم توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية 16 مقطعًا بمستشفي سيدي سالم المركزي.

تم توفير ماكينات غسيل كلوى للأطفال من عمر 8 سنين لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دسوق العام، وعمل أكثر من 50 ألف حالة غسيل كلوي، وتوفير جلسات العلاج الطبيعي للمرضى.