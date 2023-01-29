الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والمركز القومى للدراسات القضائية

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

وقّع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، والمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الدواء المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لمفتشي الهيئة، المخول لهم صفة الضبطية القضائية، في شتى النواحي القانونية والإدارية المتصلة بطبيعة عملهم.

وأكد رئيس هيئة الدواء أن البروتوكول جاء في ضوء الخطوات التنفيذية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لرفع قدرات مفتشي الهيئة بما يسهم نحو العمل على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم البدء في تنفيذ أولى الدورات التدريبية لعدد من المفتشين بهيئة الدواء المصرية، وعلى أن تتوالى الدورات التدريبية تباعا خلال الفترة المقبلة.

حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، السيد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني للهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق أواصر التعاون المؤسسي الهادف إلى إحكام الرقابة، وضبط سوق الدواء المصرية، والارتقاء بالمستوى الفني لمفتشي هيئة الدواء المصرية.

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون المركز القومي للدراسات القضائية دورات تدريبية الضبطية القضائية النواحي القانونية الخطوات التنفيذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

إحالة شاب هتك عرض سيدة بالجيزة: «تحسس جسمى أمام أولادى»

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة «طه حسين أديباً»

فُسحة عائلية فى معرض الكتاب

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس