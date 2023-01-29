توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والمركز القومى للدراسات القضائية

وقّع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، والمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الدواء المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لمفتشي الهيئة، المخول لهم صفة الضبطية القضائية، في شتى النواحي القانونية والإدارية المتصلة بطبيعة عملهم.

وأكد رئيس هيئة الدواء أن البروتوكول جاء في ضوء الخطوات التنفيذية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لرفع قدرات مفتشي الهيئة بما يسهم نحو العمل على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم البدء في تنفيذ أولى الدورات التدريبية لعدد من المفتشين بهيئة الدواء المصرية، وعلى أن تتوالى الدورات التدريبية تباعا خلال الفترة المقبلة.

حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، السيد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني للهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق أواصر التعاون المؤسسي الهادف إلى إحكام الرقابة، وضبط سوق الدواء المصرية، والارتقاء بالمستوى الفني لمفتشي هيئة الدواء المصرية.

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون