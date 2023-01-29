إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالجيزة

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي، وفقًا لجدول إعلان النتائج التي أعلنت عنه المديرية.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بسبب عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة، تقسيم إعلان النتائج على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة.

-يوم الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي.

-يوم الإثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي.

-يوم الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

-يوم الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي.

-يوم الإثنين6 يناير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمس، نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للعام الدراسي 2022 ـ 2023، للمرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع والخامس والسادس) وللمرحلة الإعدادية للصفوف (الأول والثاني).

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023.

على أن تستغرق مدة الدراسة بالترم الثاني في المدارس 16 أسبوعًا، وينتهي انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 1 يونيو.

وتستمر الإجازة الرسمية لنصف العام الدراسي، أسبوعين بداية من اليوم 28 يناير وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهور آخر لصفوف النقل في أواخر شهري فبراير ومارس، كما تعقد اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس قبل إجازة عيد الفطر منتصف أبريل.

بينما تعقد امتحانات آخر العام لصفوف النقل بداية من يوم 6 مايو، وامتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 13 مايو، وتعقد امتحانات الدبلومات، بداية من يوم 20-5 حتى 1-6، وامتحانات الثانوية العامة بداية من يوم 10-6 حتى 1-7.