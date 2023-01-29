الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قيم الشخصية المصرية فى الجمهورية الجديدة» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. اليوم

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 

تحتضن قاعة بلازا “2” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثانية عشر من صباح اليوم الأحد، لقاءً جديدًا ضمن فعاليات الصالون الثقافي، في البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

ويشارك في لقاء “قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة”، المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، كل من: الإعلامي جمال الشاعر، دكتور عمرو سليمان، أستاذ الطب النفسي والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، اللواء أركان حرب محمد الهمشري، نائب أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق، مهندس محمد الخطيب، المنسق الهندسي لمشروع حياة كريمة (قصة نجاح)، دكتورة يسر فلوكس، رئيس أمناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

ويتناول اللقاء قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة، من خلال إلقاء الضوء على المشاريع النهضوية بالإنسان المصري، ومنها مشروع حياة كريمة، القضاء على العشوائيات، وغيرها، مما يستتبع بالضرورة تغييرات شاملة في حياة المصريين، سواء فيما يخص النهوض بالصحة والتعليم والإسكان، وغيرها من الاحتياجات والقضايا التي نهضت بها الجمهورية الجديدة.

كما تتطرق ندوة “قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة”، الحديث حول القيم التي من شأنها أن تنهض بالشعب المصري، كقيمة العمل، والانتماء، والمواطنة، وأثر هذه القضايا علي نهوض المجتمع المصري، بدءا من أفراده وصولا إلي كل شرائحه المختلفة.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، يعقد فى الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة،  وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية .

قيم الشخصية المصرية الجمهورية الجديدة معرض القاهره الدولي للكتاب الصالون الثقافي المجتمع المصري

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