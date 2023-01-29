قندوسى: فضلت الأهلى على أندية مصرية أخرى

تحدث الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط الأهلي الجديد، بعد انضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء قادمًا من وفاق سطيف.

وقال القندوسي في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيسبوك: "سعيد للغاية بالانضمام للنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، وسعيد بدعم 80 مليون أهلاوي في مصر بخلاف المتواجدين في العالم كله".

وأضاف: "لقد فضلت الأهلي عدد من الأندية المصرية وأندية أخرى داخل الجزائر، واخترت المارد الأحمر لتحقيق أحلامي وطموحاتي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي".

وتابع: "أقدم الشكر إلى نادي وفاق سطيف ومسؤوليه، وأشكر النادي الأهلي وجهازه الفني لإصراره على ضمي إلى صفوف الفريق".

وواصل حديثه: "أتمنى من الله التوفيق، وإن شاء الله سأساهم مع زملائي في تتويج الأهلي بالمزيد من البطولات على كل المستويات".

وأتم: "أنا أهلاوي وافتخر".

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".