الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال الأندية.. بعثة الأهلى تتجه إلى تطوان استعدادا لمواجهة أوكلاند

بعثة الأهلي في المغرب
بعثة الأهلي في المغرب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية إلى مدينة تطوان، حيث مقر إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمود الخطيب، إلى مدينة طنجة بعد رحلة طيران استغرقت نحو ٦ ساعات.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة تطوان، عبر السفر بالحافلة، في رحلة تستغرق نحو ٦٠ دقيقة.

وكان في استقبال البعثة إدريس حنيفة، نائب رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم،والذي تواجد على رأس وفد الجامعة، كما تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًّا من فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، رحب خلالها بعثة فريق الكرة بالنادي.

وأكد لقجع خلال حديثه مع الخطيب تقديره وترحيبه بالنادي الأهلي ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا التوفيق لبعثة الأهلي في المغرب.

ووجه محمود الخطيب الشكر للسيد فوزي لقجع على اهتمامه وحسن الاستقبال، مشددًا على العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية الشقيقة.

وشهد استقبال النادي الأهلي في مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية توافد الكثير من الجماهير ووسائل الإعلام، وبعض الجماهير المصرية، للترحيب بالبعثة.

الاهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأهلي في كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية تطوان

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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