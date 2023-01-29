التصريح بدفن طالب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار سكة حديد بكفر الزيات

صرحت نيابة كفر الزيات الكلية، بدفن طالب ثانوي لقي مصرعه أسفل عجلات قطار سكة حديد، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

كان مستشفى كفر الزيات العام، استقبل شاب في العقد الثاني جثة هامدة ادعاء حادث قطار دهسه في نطاق مدينة كفر الزيات، وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين العثور على شاب يدعي "محمد. ا " طالب بالصف الثاني الثانوي العام، جثة متناثرة على قضبان السكة الحديد في نطاق مركز كفر الزيات.

تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن الطالب أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار وتناثرت جثته على قضبان السكه الحديد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم بالتصريح بدفن الجثة عقب تسليمها لذويه.

وفي إطار منفصل، لقى مسن مصرعه بمنطقة كوبري الرباط بمدينة المحلة في محافظة الغربية، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" مع توك توك، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى المحلة العام.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل ومركبة توك توك، بمنطقة كوبري الرباط بمدينة المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الحادث، وتبين مصرع مسن في العقد السادس من العمر، بعد تصادم موتوسيكل كان يستقله مع مركبة توك توك بمنطقة كوبري الرباط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، واستخراج تصريح الدفن.