الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد فشل ضم القندوسى.. الزمالك يتفاوض مع لاعب أسوان

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك دخل بقوة في مفاوضات مع نادي أسوان، للحصول على توقيع المغربي أحمد بلحاج، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك فتح خطوط اتصال مع أسوان للتوصل إلى اتفاق حول ضم بلحاج، خاصةً بعد فشل ضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري، وانتقاله إلى النادي الأهلي، بالميركاتو الشتوي".

واختتم أمير هشام: "اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهناك محاولات فعالة من إدارة الزمالك، لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات".

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري لمدة 4 مواسم ونصف.

الزمالك أحمد القندوسي أسوان أحمد بلحاج وفاق سطيف الجزائري

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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