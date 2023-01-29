قيم التسامح وفنيات الحلى تزين أنشطة قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب

نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة ورش فنية وثقافية للأطفال بقاعة كامل الكيلاني المخصصة للأطفال، ضمن مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وشهد ركن الورش الفنية بمعرض الكتاب ورشة "حلي"، حيث شارك الأطفال في عمل أساور من الحلي الفضي المكونة من قطع صغيرة من البلاستيك على أشكال حيوانات، وأساور من الخرز الخشب، إلى جانب ورشة رسم جدارية بعنوان "بورتريه" باستخدام ألوان فلرماستر وورق ناصيبيان، ورسم الأطفال وجوه بورتريه بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه.

وعن نبذ العنف والتنمر تم تنفيذ مطوية مجسمة بعنوان "لا للعنف.. نعم للتسامح" باستخدام ورق الفوم المضغوط والكانسون والفوم جليتر، وتضمنت الورشة نبذ العنف والمواطنة، ومفهوم العنف وأشكاله وأسبابه.

وشارك الأطفال بكتابة بعض العبارات الإيجابية، إلى جانب ورشة رسم بعنوان "لا للتنمر"، وورشة بعنوان" شجرتي بكل الألوان" باستخدام ورق كانسون وكولاج بورق ملون A4، وتناولت نبذ العنف والتنمر.

جدير بالذكر أن برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) يتضمن عروضا يومية للفرق الفنية بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي والمنفذة من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وعروضا وورشا متنوعة للطفل تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، عبر الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي، وتستمر حتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.

فعاليات معرض الكتاب