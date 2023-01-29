صعود طلاب «أزهر أسوان» للمنافسة على مستوى الجمهورية بمسابقة نحلة التهجى

‏‏شاركت اليوم منطقة أسوان الأزهرية في تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي للغة الإنجليزية على مستوى قطاع الأقصر.

وأقيمت التصفيات في محافظة الأقصر وضمت المحافظات التالية: أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر.

وصعد من منطقة أسوان الأزهرية في هذه التصفيات للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التي ستقام بالقاهرة في الأول من فبراير المقبل، كلا من :

١ - التلميذة أسيل محمد حسن، بالصف الخامس الابتدائي في معهد كوم أمبو الابتدائي النموذجي.

٢ - الطالبة أثيل أحمد عبد الكريم علي الصف الثاني الإعدادي في معهد فتيات إدفو.

٣ - الطالب يحي محمود محمد، بالصف الثالث الإعدادي في معهد كوم أمبو الإعدادي النموذجي.

من جانبه، قدم فضيلة الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، خالص التهاني القلبية لجميع الطلاب المشاركين في التصفيات، متمنيًا للطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.

‏جدير بالذكر، أن من جهة أخرى كان شهد المركز الثقافي الإفريقي فى مدينة أسوان، وأحد المزارات السياحية البارزة في مدينة أسوان، اليوم السبت، زيارة رحلات قطار الشباب.

وجاء ذلك بمشاركة ٢٣٦ شاب وفتاه من مختلف محافظات الجمهورية التي تشمل ( القاهرة والاسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ و البحيرة).

وفى سياق متصلاً زار رحلات طلائع الشباب المركز الثقافى الافريقى في أسوان، اليوم السبت، ويبلغ عددهم بحوالى ٩٠ طليع و طليعة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمعوا خلال زيارتهم للشرح المفصل عن مكونات المركز الثقافي الإفريقي وورسالته واهدافه.

و تضمنت زيارتهم جولة لمشاهدة قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالى وخزان اسوان و اهداءات الدول الافريقية و أسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة.

وفي نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكاريه داخل اروقة المتحف المختلفة.

فعاليات مسابقة نحلة التهجى