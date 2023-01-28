تكريم روجينا والمخرج رءوف عبدالعزيز من ملتقى التميز والإبداع العربى (صور)

كرم ملتقى التميز والإبداع العربي، النجمة روجينا، عن دورها بمسلسل "انحراف"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي، تحت قيادة المخرج رءوف عبدالعزيز، والذي تم تكريمه للمرة الثاني كأحسن مخرج في دراما عام 2022، بعدما حصل على جائزة التميز من مهرجان الأفضل لعام 2022.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، مجموعة من الصور من حفل التكريم، مع المخرج رءوف عبدالعزيز، وعلقت عليها، قائلة: "الحمد والشكر لله أحسن إخراج رءوف عبدالعزيز عن مسلسل انحراف، في ملتقى التميز والإبداع العربي، وتكريمي عن دوري في مسلسل انحراف، في ملتقى التميز والإبداع العربي".

ملتقى التميز والإبداع العربي يقام تحت رعاية اتحاد المنتجين العرب ويترأسه المنتج إبراهيم أبوذكري وتديره الدكتورة داليا المتبولي.

ويأتي تكريم روجينا ورءوف عبدالعزيز، ليؤكد نجاحهم في أول تعاون بينهما مما دفعهم لتقديم عمل درامي جديد يحمل اسم "ستهم"، من المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2023، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في مسلسل "انحراف".

يشار إلي أن مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، والشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، والمخرج المبدع رءوف عبدالعزيز.

ويعد مسلسل "ستهم" هو ثاني تعاون بين المخرج رءوف عبدالعزيز وروجينا بعد مسلسل انحراف، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدرا تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب ولوسي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وأحمد صفوت ومحمد الكيلاني ورانيا محمود ياسين وسما إبراهيم ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو ومحمد عادل.