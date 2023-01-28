«شروق».. حفل موسيقي لـ راجح داوود بمكتبة الإسكندرية (صور)

شهدت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حفلا موسيقيا لمؤلفات الموسيقار الكبير الدكتور راجح داوود بعنوان «شروق»، نظمه مركز الفنون بالمكتبة، وذلك على خشبة المسرح الكبير، حيث رافق راجح داوود أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي.

تضمن برنامج الحفل أشهر أعمال راجح داوود الموسيقية المكتوبة للسينما والتلفزيون، كما تضمن أعمالًا أوركسترالية تقدم لأول مرة.

كما شاركت في الحفل صوليست الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابق، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من صوليستات العزف والغناء.



الموسيقار راجح داوود

راجح داوود رمز من رموز الموسيقى تخرج في معهد الكونسرفتوار في عام 1977، درس في جامعة فيينا ونال منها شهادة الفنون العليا، عمل في البداية كمعيد في معهد الكونسرفتوار بالقاهرة في عام 1978 ثم مدرس بقسم التأليف في عام 1988، ثم مدرس مساعد عام 1994، وفي عام 2000 أصبح أستاذ بقسم التأليف بمعهد الكونسرفتوار.



من أهم إنجازاته تأسيس أروكسترا الهناجر للوتريات في عام 1994، وكان قائد أركسترا الهناجر حتى عام 1999، له العديد من المؤلفات الموسيقية وألف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الهامة مع كثير من المخرجين مثل داوود عبد السيد ومحمد كامل القليوبي وإيناس الدغيدي، من أهم أعماله الموسيقى التصويرية لفيلمي «الكيت كات- سارق الفرح» بالإضافة إلى «رسائل البحر- الراعي والنساء -الكلام في الممنوع» ونال العديد من الجوائز في عدة مهرجانات ومسابقات.

صوليست الفلوت إيناس عبد الدايم

جاءت مشاركة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم مشاركة مميزة فهي عازفة (فلوت) عالمية وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في «آلة الفلوت» من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، وقدمت العديد من الحفلات منها حفلات موسيقية في مناطق عديدة بفرنسا، بالإضافة إلى عدد من الحفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولي بباريس وكذلك حفلات الصولو مع أوركسترا كونسرفاتوار القاهرة.