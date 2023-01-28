السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخص بطلق نارى من مجهولين أثناء قيادته بطريق إدفو مرسى علم

ارشيفية
ارشيفية

تعرض شخص للإصابة بطلق ناري من مجهولين أثناء استقلال سيارة ربع نقل وسيره على طريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، وذلك في ظروف غامضة، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض شخص للإصابة بطلق ناري من مجهولين أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وسيره على طريق إدفو مرسى علم وتحديدًا عند منطق جبلية يطلق عليها "البرامية" وذلك في ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف مباشرة إلى منطقة البلاغ لنقل المصاب إلى المستشفى.

وانتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها وتبين إصابة شخص يدعى محمد شحات محمود، عمره 42 سنة، وإصابته بطلق ناري بمنطقة الكتف، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان إصابة شخص بطلق ناري مستشفى إدفو العام القيادات الأمنية الإسعاف أثناء استقلاله سيارة

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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