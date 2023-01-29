حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الأحد 29 يناير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 29 يناير 2023، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة.

عاطفيًا: الشريك إنسان حسّاس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أيًا منها بسبب تصرفك معه.

صحيًا: أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأيًا أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: الدعم الذي لقيته أخيرًا يساعدك على التخطيط بشكل أفضل، لضمان المستقبل بكل تفاصيله المادية والمعنوية.

عاطفيًا: تواجه صعوبة في التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته وقلّة تفهمّه، لكن الأمر لن يصل بك إلى اتهامه باللامبالاة والإهمال.

صحيًا: انتبه لصحتك ولا تهمل أيّ عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات قد تفتح أمامك أبواب التقدم والترقي والمكافآت.

عاطفيًا: لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون على بيّنة مما أنت عليه.

صحيًا: إذا كنت تعيش تشويشًا واضطرابًا مهنيًا فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

صفات الأبراج الترابية:

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة، وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.