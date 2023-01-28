السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير علاقات دولية يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأرمينيا لها أهمية كبيرة خاصة أنها أول زيارة لرئيس مصري بعد استقلال أرمينيا 1991.

يوجد تشابك بالمصالح ما بين مصر وأرمينيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تشابك في المصالح ما بين الشعبين، كما أنه يوجد بمصر جالية أرمينية كبيرة، وهذه العلاقات ممتدة على مدار عقود ولم تشهد أي عواصف ولكنها علاقات تراكمية. 

وأكد خبير العلاقات الدولية أن زيارة الرئيس السيسي، تأتي في توقيت مهم، خاصة أن دولة أرمينيا ناشئة وهامة وزراعية كما أنها تشتهر بالتعدين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الواعدة بما يحمله من فرص كبيرة للاستثمار وخريطة تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات من مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المحافظات وفي ظل الاستقرار السياسي والأمن تمثل بيئة خصبة للاستثمار. 

وأشار إلى أنه في ظل العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين فأنها تفتح المجال لفرص العمل الكثيرة، مؤكدًا أنه من الناحية السياسية مصر منفتحة على كل الدول الخارجية وتقوم على احترام شئون البلاد.

خبير العلاقات الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي أرمينيا زيارة تشابك بالمصالح توقيت مهم الاقتصاد المصرى

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