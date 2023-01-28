السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يحسم جدل إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثانى للابتدائية والإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أثير من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار أخبار تزعم إلغاء أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر الجروب التعليمي "حوار مجتمعي تربوي" على "الواتس آب"، إنه بشأن خبر إلغاء أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية: "هذا ليس من تصريح الوزارة، وأرجو الرجوع لمركز المناهج".

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ الفصل الدراسي الثانى يوم السبت 11 فبراير 2023.

على أن تستغرق مدة الدراسة بالترم الثاني في المدارس 16 أسبوعًا، وينتهي انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 1 يونيو.

وتستمر الإجازة الرسمية لنصف العام الدراسي، أسبوعين بداية من اليوم 28 يناير وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهور آخر لصفوف النقل في أواخر شهري فبراير ومارس.

وتعقد الوزارة، اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس قبل إجازة عيد الفطر منتصف أبريل.

بينما تعقد امتحانات آخر العام لصفوف النقل بداية من يوم 6 مايو، وامتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم  13 مايو.

بينما تعقد امتحانات الدبلومات، بداية من يوم 20-5 حتى 1-6، وامتحانات الثانوية العامة بداية من يوم  10-6 حتى 1-7.

الابتدائية والإعدادية التربية والتعليم والتعليم الفني الاجازة الرسمية التواصل الاجتماعي الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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