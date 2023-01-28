426 طليعا وشاب برحلات قطار الشباب بضيافة المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

شهد المركز الثقافي الإفريقي فى مدينة أسوان، وأحد المزارات السياحية البارزة في مدينة أسوان، اليوم السبت، زيارة رحلات قطار الشباب.

جاء ذلك بمشاركة ٢٣٦ شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية التي تشمل (القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة).

وفى سياق متصل زار رحلات طلائع الشباب المركز الثقافى الإفريقى في أسوان، اليوم السبت، ويبلغ عددهم بحوالى ٩٠ طليعا وطليعة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمعوا خلال زيارتهم للشرح المفصل عن مكونات المركز الثقافي الإفريقي ورسالته وأهدافه.

وتضمنت زيارتهم جولة لمشاهدة قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالى وخزان أسوان وإهداءات الدول الإفريقية وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة.