السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعقيب من أحمد القندوسى بعد انتقاله إلى الأهلى

أحمد قندوسى
أحمد قندوسى

علّق الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط فريق وفاق سطيف الجزائري لأول مرة بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الأهلي، عن تعاقده رسميًا مع الجزائري أحمد القندوسي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم لينضم اللاعب إلى بعثة الفريق التي ستشارك في مونديال الأندية المقامة في المغرب.

وقال أحمد القندوسي في تصريحات للحساب الرسمي لنادي وفاق سطيف على فيس بوك "الحمدلله اليوم مضيت عقد مع النادي الأهلي".

وأضاف "كل الأمور والمفاوضات تمت على شكل جيد، وأشكر نادي وفاق سطيف والجماهير وزملائي والجميع داخل النادي على دعمي".

وأتم القندوسي تصريحاته قائلًا "إن شاء الله وفاق سطيف سيحقق بطولات خلال الفترة المقبلة، والنادي ذلك هو من وصلني إليه حاليًا والانضمام للمنتخب الوطني".

وكان اللاعب قريبًا للغاية من الانتقال إلى الزمالك، لكن الخلاف على قيمة الصفقة تسبب في تعثرها.

أحمد القندوسي الاهلى وفاق سطيف الجزائري الدورى المصرى الدوري الجزائري

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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