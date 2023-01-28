السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«بين الألم والأمل».. النقيب أحمد نجيب يكشف أثر العمليات الإرهابية في تحول حياته

النقيب أحمد نجيب
النقيب أحمد نجيب

عرضت فضائية "Extra news"، الفيلم التسجيلي "نقطة تحول.. بين الألم والأمل" والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات. 

وخلال الفيلم رصد هشام المحرر العسكري، بطولة الشهيد شريف أحد شهداء العمليات الإرهابية، من خلال حديثه مع النقيب أحمد محمد نجيب.

وكشف النقيب أحمد محمد نجيب، شهادته عن إحدى العمليات الإرهابية، قائلا إن العملية بدأت منذ 2016 منذ صدور التعليمات والأموار للتحرك لمنطقة شديدة الخطورة، وعند تحرك الدورية انفجرت عبوات ناسفة، ثم حدث تبادل إطلاق نار مع العناصر التكفيرية، إلى أن تم تطهير المنطقة بالكامل".

وأوضح أنه بطل رياضي كبير، متابعاً: "مفهمتش معنى جملة خلق من الألم أمل إلا من إصابتي، ورحلة علاجي كانت السبب لحب الرياضة والتميز فيها خاصة في التجديف في النيل، وحصدت مركز أول في جميع البطولات المحلية وأول عرب وثاني أفريقيا".

وتابع: "إن شاء الله أحقق اللي الرئيس السيسي طلبه مني إني أجيب بطولة العالم في التصفيات القادمة".

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