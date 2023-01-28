بث مباشر للفيلم الوثائقي «بين الألم والأمل» على قناة «إكسترا نيوز»

حرصا من موقع الدستور الإلكتروني على تقديم خدمة مميزة لقرائه، نقدم لكم بثا مباشر للفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

الفيلم يناقش كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية لكنه يقدم نموذجًا جديدًا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.