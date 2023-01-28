السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مديرية «تموين الدقهلية» تواصل حملاتها على المخابز والأسواق بـ ميت غمر

جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت مديرية تموين الدقهلية، حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق بمدينة ميت غمر بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات  محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وتحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

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أسفرت الحملات عن ضبط الآتى: عدد ٦ محاضر تصرف في إجمالى ٦٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ٣ طن، عدد ١٢ محضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ١٥ جرام، عدد ٢٣ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد ٣ محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، عدد ١ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

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كما تم ضبط عدد ٢ بدال تموينى لتصرفهما فى سلع تموينية بقيمة إجمالية ٢٣٠٠٠ جنيه وآخران لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية و٥٠٠ كيلو جرام أرز أبيض بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

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تموين الدقهلية حملاتها الرقابيه المخابز الاسواق ميت غمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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