السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي

بات انتظار موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 يثير القلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات أولى ثانوي الترم الأول 2022-2023، عن رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات، عقب انتهاء كافة اختبارات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس 26 يناير الجاري، لذا يرصد لكم الدستور موعد ظهور النتائج ورابط الاستعلام عنها.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تظهر النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم و المدارس في مختلف المحافظات، في نهاية الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام، وفور الانتهاء من مراجعة وتصحيح جميع المواد.

نتيجة أولى ثانوي 2023 بالاسم فقط

سيطرت حالة من التوتر والقلق الشديد علي طلبة أولى ثانوي، خاصةً بعد الانتهاء من الاختبارات، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن النتائج ولكن من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتمادها من قبل مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وللاستعلام عن النتيجة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 

أتاحت وزارة التربية والتعليم موقعها الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الأول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على الطالب/ة الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning
الخطوة الثانية: على الطالب/ة الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
الخطوة الثالثة: على الطالب/ة تحديد الصف الدراسي للطالب والفصل الدراسي للعام.
الخطوة الرابعة: ملئ البيانات المطلوبة من الطلاب بشكل كاملة.
الخطوة الخامسة: على الطالب/ة ادخال رقم جلوس الخاص به.
الخطوة السادسة: على الطالب/ة  الضغط على زر «الاستعلام» اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا
الخطوة السابعة والأخيرة: يظهر الطلاب بالدقائق وتظهر كافة درجات الطالب في الامتحانات.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 ترم أول

توزيع مادة اللغة عربية: جاء كالآتي 50 درجة.
توزيع مادة اللغة الأجنبية الأولى: يأتي كالآتي 40 درجة.
توزيع اللغة الأجنبية الثانية: جاء كالآتي 30 درجة.
توزيع مادة الرياضيات: يأتي كالآتي 40 درجة.
توزيع مادة الكيمياء: جاء كالآتي 20 درجة.
توزيع مادة الفيزياء: يأتي كالآتي 20 درجة.
توزيع مادة أحياء: جاء كالآتي 20 درجة.
توزيع مادة الفيزياء: يأتي كالآتي 20 درجة
توزيع مادة الجغرافيا: جاء كالآتي 20 درجة
توزيع مادة التاريخ: يأتي كالآتي 20 درجة
توزيع مادة الفلسفة والمنطق: جاء كالآتي 20 درجة.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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