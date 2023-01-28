السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بحضور أبو الغيط وفهمي والفقى..

بدء ندوة «كتابات دبلوماسية» بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

صورة
صورة

بدأت منذ قليل؛ فعاليات ندوة "من البرقية إلى الكتاب..الدبلوماسيين كمؤلفين" فى قاعة " المشاركات الدولية" ببلازا ٢، وذلك ضمن فعاليات ثالث أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤، ويشارك فيها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومصطفى الفقي سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات السابق، والسفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق فى واشنطن، ونبيل فهمى وزير الخارجية الأسبق، ويديرها السفير عمرو الجويلى.

وقال الدكتور أحمد بهى الدين رئيس هيئة الكتاب، خلال كلمته فى مستهل الندوة، إنه فى عام ٢٠١٨ عندما كلف بالسفر إلى معرض الكتاب فى بلجراد قدم له السفير كتابه عن "صربيا بعيون مصرية".

وأضاف "بهى الدين"، أن من رحم هذه الندوة يصدر كتاب عن الدبوماسيين المصريين.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين رموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب 2023 معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب معارض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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