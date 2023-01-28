إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلًا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة شاب بالرصاص.

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

وفي نابلس أصيب شاب بقنبلة غاز، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة مجدل بني فاضل.

وصرح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيما وكرفانات في أراضي البلدة.

وأشار دغلس إلى أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، مما أدى الى إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق.