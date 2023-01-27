الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين ترحب بعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عقب عملية الاقتحام الإسرائيلية لـ«جنين»

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بعقد مجلس الأمن الدولى جلسة مغلقة اليوم عقب مجزرة الاحتلال الذى ارتكبها فى مخيم جنين وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها، اليوم، أن الانتهاكات الإسرائيلية بما تشمله من قتل، واستيلاء على الأراضي واستيطان، وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، واستهداف المقدسات، وإجراءات حكومة الاحتلال بشأن الضم التدريجي الزاحف للضفة، تشكل مخاطر على ساحة الصراع، وعلى فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن واستقرار المنطقة.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعية لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية الدولية له.

وأشادت الخارجية الفلسطينية بموقف رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدمت بالطلب، كذلك دور الصين وفرنسا على تأييدهما له.

الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي الاحتلال الانتهاكات الاسرائيلية حل الدولتين الشعب الفلسطيني

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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