السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة وإيقاف 12 حالة تعد ومخالفات بناء بقرى بنى مزار فى المنيا

إزالة تعديات بأحياء
إزالة تعديات بأحياء وقرى بنى مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة فى إزالة التعديات، حيث تمكنت الحملات من رصد وإزالة 12 حالة تعد ومخالفات بناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

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وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار نظمت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز يرافقه عيد السيد رئيس قرية شلقام ورئيس حي غرب ورئيس حي شمال وإدارة الإزالات والإشغالات بالمركز تمكنت من إيقاف حالة بناء مخالف، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان الوحدة المحلية كما تمت إزالة حالة تعد على أرض زراعية في المهد خارج الحيز العمراني بحى غرب إلى جانب فك شدة خشبية لبناء بدون ترخيص.

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وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بقرية صندفا تمكنت من إزالة حالة تعد على أرض زراعية في المهد بقرية صندفا كما قامت الوحدة المحلية بالقيس بإزالة حالتي تعد فى المهد على أرض زراعية الأولى على مساحة قيراط بحوض البركة بقرية القيس والثانية على مساحة قيراط بحوض الجندى بقرية القيس وتمكنت الوحدة المحلية بقرية بني علي من إزالة حالتي تعد بقرية بله المستجدة أرض تعاون زراعى على مساحة قيراط لكل حالة، وتمت الإزالة وتسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدى.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية الحسينية تمكنت من إزالة ٤ حالات تعد على أرض زراعية الأولى بمساحة قيراط بقرية نزلة عمرو والثانية بمساحة نصف قيراط بقرية الحسينية والثالثة بمساحة قيراط تعد على حرم النيل بقرية نزلة عمرو والرابعة بمساحة نصف قيراط بقرية متوشلح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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المنيا إزالة 12 حالة تعدي ومخالفات بناء قري مركز بني مزار هاني الخولي نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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