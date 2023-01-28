السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. عفاف شعيب تبدأ تصوير «بيت السيدة» خلال أيام

عفاف شعيب
عفاف شعيب

يعكف صناع مسلسل “بيت السيدة” على تحضيرات العمل على قدم وساق استعدادا لبدء تصويره ليخوض السباق الرمضاني المقبل من بطولة عفاف شعيب وحسن يوسف.

وتبدأ عفاف شعيب تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل وتظهر خلاله بدور زوجة الفنان حسن يوسف، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش عدة مشكلات وتحديدا مشاكل الشباب.

وكانت عفاف شعيب كشف خلال تصريحات صحفية، أن المسلسل يتناول ذكريات شهر رمضان في الماضي من خلال شخصية الفنان حسن يوسف، الذي يعود للقاهرة بعد إقامته في الخارج لسنوات طويلة لقضاء شهر رمضان في منزله القديم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وأضافت أن المسلسل يستعيد ذكريات ومظاهر شهر رمضان في حي السيدة زينب الشهير، وتفاصيل البهجة والسعادة التي كانت تجمع أفراد الأسرة على سفرة واحدة أثناء تناول الإفطار والسحور، مشيرة إلى أن العمل يتناول كذلك تباين المفاهيم والثقافات بين الجيل القديم والأجيال الجديدة.

ولفتت الفنانة عفاف شعيب إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد بدء التصوير يوم السبت المقبل، موضحة أن المسلسل يجمعها مع الفنان حسن يوسف مرة أخرى بعد 20 عاما منذ أن قدما معا مسلسل "إمام الدعاة".

"بيت السيدة" بطولة حسن يوسف وعفاف شعيب وأحمد سلامة وإيمى طلعت زكريا، ومن إخراج سامر خضر. 

الفن الفنانة عفاف شعيب السباق الرمضاني المقبل السباق الرمضان السباق الرمضاني بــ بدء السيدة زينب بالقاهرة

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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