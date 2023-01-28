رئيس حركة جيش تحرير السودان لـ «القاهرة الإخبارية»: الاتفاق الإطارى وثيقة شمولية

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن جيش تحرير السودان حركة عسكرية أهدافها سياسية، تكونت لحماية أهلنا وأفكارنا.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "نهدف لتحرير العقل والإرادة السياسية، هدفنا تحقيق التسامح والمحبة في السودان، ويجب وضع جدول زمني للإصلاح والتغيير".

ولفت إلى أن نظام الإنقاذ لم ينته بعد، ووصفه بأنه كان امتدادا لأنظمة شمولية، مردفًا: "النظام السابق اعتدى علينا فاضطررنا للمقاومة، وجنوب السوادن دائمًا كان ينادي بالفيدرالية، نادى بالحرية والمساواة بين الأديان، واضطر أن ينفصل لعدم سماع ندائه".

ووصف أنظمة ما بعد الاستقلال جميعهاـ بأنها شمولية، كما اعتبر الاتفاق الإطاري وثيقة شمولية، واتهم نظام الإنقاذ باستخدام كل وسائل العنف.