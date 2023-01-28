السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حركة جيش تحرير السودان: المشهد يتصدره نشطاء لا سياسيون ولغتهم عدائية

رئيس حركة جيش تحرير
رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن المشهد السياسي بالسودان معقد أكثر من ذي قبل، ومن الصعب جمع السياسيين لوضع خارطة طريق.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التعقيد مختلف عن التعقيدات الماضية، لأن اللاعبين السياسيين، يستعينون بالخارج وبالإقليم أكثر من الاستعانة بالداخل، وهناك تفكيك للعناصر الداخلية.

ولفت إلى أن مشكلة الصراع السياسي الحالي أن الأفراد الفاعلة المتصدرة الساحة الآن نشطاء أكثر من كونهم سياسيين، وهم منشقين من تنظيمات كبيرة، ويخوضون صراعات قوية مع تنظيماتهم السياسية، لافتًا إلى أن اللغة بينهم لغة تخوين، كل منهم يحاول رفع شأنه وتقليل شأن الآخر، وهي لغة عدائية تنتهي بالحروب. 

وختم بأن عدم النضوج السياسي، هو سبب الاتجاه للخارج، كما أن التقاطعات الدولية تدعم الخلاف بالسودان.

رئيس حركة جيش تحرير السودان القاهرة الإخبارية مناوي المشهد السياسي في السودان تنظيمات سياسية

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