السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب طفل فلسطينى، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.

وأسفر الاقتحام عن إصابة طفل بالرصاص، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

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كما شهدت قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل القرية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما احتجزت قوات الاحتلال سيارة قرب البوابة الحديدية على مدخل القرية من جهة قرية كفر عين المجاورة.

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طفل فلسطينى الإحتلال الإسرائيلي بيت لحم قرية النبي صالح رام الله الاحتلال الإسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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