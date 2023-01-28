إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

أصيب طفل فلسطينى، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.

وأسفر الاقتحام عن إصابة طفل بالرصاص، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

كما شهدت قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل القرية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما احتجزت قوات الاحتلال سيارة قرب البوابة الحديدية على مدخل القرية من جهة قرية كفر عين المجاورة.